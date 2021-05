COGLIATE – Otto cagnolini abbandonati, tutti pronti ad essere adottati. A lanciare l’appello per gli otto cuccioli è l’amministrazione comunale di Cogliate, che attualmente si sta prendendo cura dei cani.

Si tratta di otto molossi, approdati al rifugio Animare di Limbiate, tutti provenienti da una situazione inadatta al loro vivere – tanto da portarne ancora i segni sui loro corpi.

Ora gli otto cuccioli – Selene, Vulcano, Plutone, Olimpia, Nettuno, Crono, Giove e Hermes – sono pronti per iniziare una nuova vita nel calore di una casa e l’amore di una famiglia.

Attualmente si trovano al rifugio Animare, un’organizzazione di volontariato con sede in via 8 marzo al numero civico 160, a Limbiate. Chiunque desideri informazioni riguardo ai cani può contattare telefonicamente l’associazione al 3277499062 o mandare una mail all’indirizzo [email protected]

(in foto: gli otto cuccioli di molosso attualmente in cerca di una nuova casa; il comune di Cogliate ha lanciato un appello per trovare loro una famiglia)

13052021