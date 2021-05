CARONNO PERTUSELLA – Grave scontro oggi pomeriggio in via Bergamo in una zona già teatro di gravi sinistri.

Lo scontro è avvenuto tra un Mercedes Vito e una Renault Dacia con una terza vettura coinvolta dietro alle prime due. La dinamica è in fase di accertamento e sarà chiarita dai rilievi della polizia locale.

Sono 4 le persone ferite soccorse dal personale della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e dalla Croce Rossa di Saronno inviate sul posto dalla centrale operativa Areu dopo le chiamate di alcuni automobilisti che stavano percorrendo l’arteria, poco prima della rotonda della Riva Acciai intorno alle 17.

Determinante per i soccorsi l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno liberato gli occupanti delle vetture davvero con ingenti danni. Particolarmente critiche le condizioni del passeggero di una vettura portato in codice rosso all’ospedale Niguarda in elisoccorso.

I tutori dell’ordine hanno provveduto a sequestrare le auto, rimosse al termine dei rilievi, in attesa di future valutazioni ed accertamenti.