SARONNO – Trionfo del saronnese Andrea Leanza, mago degli effetti speciali, premiato col David di Donatello. Per lui tanta emozione e un ringraziamento in perfetto stile Leanza con un pensiero per la produzione, per la sua squadra e per la sua famiglia ed le famiglie che hanno reso possibile il lavoro che è valso il premio.

Singolare furto al cimitero di Rovello Porro: qualcuno è stato sorpreso a portar via i pesci rossi dalla vasca della fontana.

Si muove la politica di Caronno Pertusella in vista delle prossime elezioni amministrative. L‘ex sindaco Umberto Nava nominato coordinatore locale di Italia viva, che dunque fa il suo esordio sulla scena caronnese.

A Solaro è in arrivo un Rsa da 240 ospiti e un centro diurno: l’apertura del cantiere è stata prevista da fine 2021; l’annuncio del maxi progetto è giunto nel tardo pomeriggio di ieri.

(foto di copertina: un rendering della futura rsa di Solaro)

13052021