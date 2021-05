CISLAGO / GERENZANO – Il Mc Donald’s cambia tutto fra Cislago e Gerenzano lungo l’ex statale Varesina: oltre al ristorante della celebra catena è in arrivo anche la tanto attesa pista ciclopedonale che in tutta sicurezza collegherà i due paesi. L’area interessata è proprio quella situata al confine fra i due paesi ed in particolare all’ingresso dell’abitato cislaghese. Per quanto riguarda il Mc, sarà una struttura sullo stile di quelle già esistenti nella zona e sempre molto “gettonate”, si svilupperà su una superficie di 340 metri quadrati, nei pressi dell’attuale sede del supermercato Lidl. Chi costruirà, in cambio dei permessi, si è preso in carico la realizzazione della ciclopedonale per Gerenzano. In arrivo c’è anche un parcheggio pubblico, con spese di realizzazione sempre a carico del privato.

Mc Donald’s si appresta dunque ad espandersi in zona, c’è già un ristorante a Gerenzano, proprio al confine con Saronno sempre lungo l’ex statale Varesina.

(foto: il Mc Donald’s di Gerenzano)

13052021