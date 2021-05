SARONNO – MILANO Domenica 16 maggio si svolgerà la Milano Marathon 2021, l’evento di corsa più importante della primavera con un formato del tutto inedito appositamente studiato per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti, in linea con il lavoro che è in corso in ambito internazionale in merito all’organizzazione delle manifestazioni sportive durante la pandemia.

MeditelSport, il Centro di Medicina dello Sport del Gruppo Meditel, parteciperà a questo importante appuntamento sportivo in qualità di partner di I-HELP nell’ambito dell’assistenza sanitaria agli atleti e del servizio di emergenza durante la manifestazione sportiva.

Il Gruppo Meditel supporterà I-HELP con i Professionisti di MeditelSport che hanno specifiche esperienze di assistenza sanitaria e in ambito sportivo. La collaborazione tra MeditelSport e I-HELP vuole tracciare e consolidare i rapporti di collaborazione tra le due realtà e sviluppare così, laddove necessario e richiesto sul territorio, percorsi di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni sportive con personale altamente qualificato e tecnologie sempre aggiornate ed all’avanguardia, tenendo sempre presente le indicazioni e le esperienze nazionali ed internazionali in ambito di gestione sanitaria e di manifestazioni sportive.

In un momento così difficile per lo sport, l’evento, da sempre di rilievo nell’ambito delle competizioni agonistiche per la maratona, cambia le sue regole e procedure, ma non la sostanza e assume un valore aggiunto per tutti i professionisti del settore e i runner: è un segnale positivo, una speranza e un ritorno alla vita da cogliere.

