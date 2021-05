Panorama cronaca: tamponamento a Saronno, investiti pedone a Misinto e ciclista a Limbiate

SARONNO / MISINTO / LIMBIATE – Oltre all’incidente con pedone investito stamane in via Marconi, oggi a Saronno anche un tamponamento fra due auto in via Busnelli. E’ successo alle 13.40 e sono accorsi i carabinieri, due ambulanze (del Sos Uboldo e della Croce azzurra di Rovellasca) e l’automedica da Como: grande mobilitazione ma nessuno dei feriti è apparso poi grave. A restare contusi, e medicati all’ospedale di Saronno, un ragazzo di 22 anni, una donna di 37 anni ed una donna di 44 anni.

Pedone investito a Misinto: è successo alle 18 di oggi in via Sant’Andrea. A restare contuso un uomo di 45 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce rossa misintese, ha riportato lievi lesioni. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, per i rilievi dell’incidente.

A Limbiate ciclista investito in corso Como: è successo alle 15.15: il ferito, un uomo di 59 anni, è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano con una ambulanza della Croce rossa; le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale limbiatese.

Nel pomeriggio anche il grave incidente avvenuto alla periferia di Caronno Pertusella.

