Riaperture: controllati 25 bar e locali. Solo una multa per consumazioni all’interno

SARONNO – Entrati in un bar hanno visto gli avventori seduti in un tavolo interno intenti a consumare. E’ lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi gli agenti della polizia locale del comando cittadino di piazza Repubblica in servizio con i colleghi di Varese nell’ambito dei nuclei specialistici di tutela ambientale e sicurezza urbana organizzati su un progetto regionale dai comandi di polizia locale di Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate.

E’ successo in un locale a ridosso del centro storico martedì pomeriggio quando sono stati realizzati alcuni dei controlli sul fronte delle normative anti-covid in particolare per il rispetto delle norme sul fronte della somministrazione di cibo e bevande nei bar e locali.

Nel dettaglio mercoledì con gli agenti arrivati da Varese sono stati controllati, sul fronte del rispetto delle norme anticovid, 25 locali e solo in un caso è stato necessario ricorrere alla sanzione. Già perchè all’interno del locale si consumava malgrado il divieto e così è scattata la sanzione di 400 euro. Se il titolare del locale la pagherà entro 5 giorni potrà versare solo 208 euro.