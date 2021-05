SARONNO – Incidente stradale nella tarda mattinata odierna davanti al palazzo comunale di Saronno: il sinistro si è verificato alle 11.35 in via Marconi, nei pressi dell’incrocio con via Mazzini.

Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è subito arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, la cui sede peraltro si trova proprio dietro l’angolo. I soccorritori si sono presi cura della donna che è stata investita, una 49enne che è stata quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazzale Borella per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. I militari dell’Arma, come sempre in queste circostanze, hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. Le conseguenze dell’accaduto, come detto, sono state comunque e per fortuna limitate.

(foto: un agente del comando di polizia locale all’ingresso principale del palazzo comunale di Saronno)

