SARONNO – “Sono aperte le iscrizioni la quattordicesima edizione del Running day. E’ infatti possibile iscriversi, è la prima edizione dopo la pandemia. Torneremo a correre in città il campionato regionale 10k su strada. Forza atleti, we are back to run!” A dare l’annuncio il Running club Saronno, che organizza l’evento.

Questo è l’annuncio ufficiale da parte del club saronnese.

La società sportiva Asd Running Saronno con l’approvazione della Fidal Comitato Regionale Lombardo, col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saronno, della Provincia di Varese e della Regione Lombardia organizza la quattordicesima edizione del Running day, corsa podistica competitiva individuale, maschile e femminile, di 10 chilometri. La gara si terrà a Saronno sabato 12 giugno 2021 con partenza da piazza Libertà.

Qui tutti i dettagli riguardo alle adesioni, che possono avvenire solo online.

(foto: una immagine della partenzam in periodo pre-covid, in una delle precedenti edizioni della manifestazione, che porta il podismo nelle vie saronnesi)

13052021