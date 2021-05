CARONNO PERTUSELLA – Traffico bloccato nel pomeriggio di oggi sulla ex statale Varesina nella zona industriale di Caronno Pertusella per un incidente stradale, nei pressi è atterrato anche l’elisoccorso proveniente da Milano. In corso di svolgimento l’intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con i carabinieri della Compagnia saronnese, sul posto anche l’auto-infermieristica, una ambulanza della Croce rossa saronnese ed una della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

Sono 4 le persone che, dalle prime informazioni, hanno avuto bisogno di cure mediche, compresa una donna di 42 anni. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che si è verificato alle 16.50 nel tratto dell’ex statale che prende il nome di via Bergamo, nei pressi dello svincolo all’incrocio con via Europa, particolarmente pericoloso e dove già in passato si sono verificati diversi incidenti anche di notevole gravità; e dove sono in arrivo delle rotonde per facilitare l’immissione nell’ex statale.

(seguono aggiornamenti)

13052021