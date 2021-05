SARONNO – Il Teatro Giuditta Pasta è pronto a ripartire. Sono numerosi i progetti che aspettano solo di essere lanciati e condivisi con il pubblico e con la città di Saronno.

“Purtroppo la situazione non è delle più semplici, il tempo lunghissimo di chiusura dovuto al lockdown ha lasciato il segno ma siamo certi che il futuro che ci attende sia ricco di sfide davvero stimolanti. Se una ripartenza oggi è possibile è anche grazie a chi nei valori del teatro, della cultura, del bello e del vivere bene ci crede fermamente”

E non a caso la fondazione ha deciso di rendere nota una nuova collaborazione: “Siamo contenti di annunciare che un’altra realtà eccellente di Saronno – Studio Cis srl – ha deciso di legare il proprio nome a quello del Giuditta Pasta. Quello con la Famiglia Galtieri e il suo team è stato sin da subito un incontro felice che ci ha portato a stringere una sinergia capace di esaltare gli stessi ideali che ci accumunano e siamo convinti che questa partnership possa tramutarsi in grandi opportunità per entrambe le parti”

Lo Studio CIS, specializzato in consulenza infortunistica, opera da circa trent’anni nel settore e si occupa di valutazione, quantificazione e gestione di pratiche riguardanti sinistri stradali, errori medici/ospedalieri, infortuni e molto altro.

Se anche tu vuoi sostenere le attività del Teatro Giuditta Pasta, scrivici una mail a [email protected]