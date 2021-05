CARONNO PERTUSELLA – Si fa bella l’area antistante alla stazione ferroviaria della linea Saronno-Milano di Ferrovienord, in piazza Pertini a Caronno Pertusella. Sono state infatti risistemate le vicine aiuole, ed ora il look dell’area è decisamente migliorato; una piccola, buona notizia per i tanti utenti che frequentano abitualmente, ogni giorno, l’area ferroviaria.

Come riepiloga Wikipedia:

La stazione di Caronno Pertusella è una fermata ferroviaria della Milano-Saronno posta nel comune di Caronno Pertusella. È gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm che la qualifica come stazione di tipo secondario. Fa parte del ramo Milano. Il piazzale è composto da quattro binari passanti, serviti da due banchine centrali a isola, dotate di pensiline. Una coppia di binari è generalmente percorsa dai treni regionali e dal Malpensa express, che non effettuano fermata presso questo impianto. L’altra coppia è invece utilizzata per la fermata dei convogli suburbani.

(foto: le aiuole davanti alla stazione ferroviaria di Caronno Pertusella in piazza Pertini)

