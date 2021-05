SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica Con Saronno in merito alle prese di posizione cittadine sul Ddl Zan.

La Lista Civica di Centro “Con Saronno”, in merito al disegno di legge Zan, mantiene un atteggiamento prudente ed attende gli sviluppi del dibattito in corso al Senato delle Repubblica per il raggiungimento di un testo il più largamente approvabile e non ideologico.

La nostra Lista, al di là dell’unanime coinvolgimento nel rifiuto di ogni e qualsiasi tipo di discriminazione, non ha una posizione univoca e ritiene che si tratti di una materia in cui la libertà di coscienza e di opinione debba essere totalmente rispettata.

Nell’àmbito di una visione di assoluta dignità della persona umana, sosteniamo la valorizzazione dell’originalità irripetibile di ogni essere umano e il primato della coscienza, sicché ci auguriamo che il dibattito parlamentare conduca ad una legge che combatta alla radice ogni discriminazione, senza laceranti steccati ideologici e a seguito del sincero dialogo tra persone seriamente preoccupate per i crescenti episodi di odio delle diversità, una legge che sia chiara e che non dia il pretesto per ambiguità interpretative o che crei tifoserie con slogan e bandiere o atteggiamenti censòrii.

Noi saremo sempre vicini a chi sperimenta l’emarginazione culturale, religiosa, sociale, nel lavoro, per motivi etnici e di preferenze sessuali e, per questo, subiscono discriminazioni e violenze.

Ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento, dev’essere rispettata, tutelata e difesa, a partire dal primo e naturale nucleo che è la famiglia, che l’art. 59 della nostra Costituzione definisce società naturale fondata sul matrimonio e sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Confidiamo, quindi, che nelle sedi preposte, il Parlamento, si possa sviluppare l’auspicato dialogo tra tutti coloro che condividono il ripudio delle discriminazioni e che si vogliono civilmente confrontare per avere un società più giusta e solidale, a partire dalla nostra comunità cittadina.