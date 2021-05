VENEGONO SUPERIORE – E’ stato un risveglio movimentato quello di stamattina per molti residenti di Venegono Superiore che hanno sentito le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco di Tradate chiamati intorno alle 5 ad intervenire in via Ugo Foscolo.

All’interno di un’azienda che si occupa di lavorazioni metalliche aveva infatti preso fuoco un macchinario e il personale appena notato il fumo e le fiamme hanno messo in atto le procedure antincendio e hanno dato l’allarme. Come detto sono accorsi i vigili del fuoco di Tradate che arrivati sul posto sono subito accorsi al macchinario, una strumentazione che viene usata per il taglio al laser.

Senza difficoltà i pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il macchinario e il plesso produttivo. Sono quindi stati avviati gli accertamenti per capire le cause dell’incendio e la valutazione del rispetto delle norme antincendio.

(foto: i mezzi dei vigili del fuoco di Tradate impegnati stamattina nell’intervento nell’azienda a Venegono Superiore)