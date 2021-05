SARONNO / TRADATE / GROANE – Cielo scuro attorno a Saronno nel tardo pomeriggio odierno (qui una foto appena fuori dalla città, zona nord) e qualche goccia di pioggia: le condizioni meteo restano nel segno della variabilità ed andrà così per tutto il fine settimana.

“Oggi, venerdì 1, si conferma un progressivo aumento dell’instabilità con precipitazioni a carattere convettivo e temporalesco che interesseranno le zone prealpine e Appennino, con probabilità media di temporali forti anche organizzati; con fenomeni in progressiva estensione da sud-ovest sulle pianure; locali fenomeni anche sulle zone più settentrionali – spiegano dal Servizio meteo di Regione Lombardia – Tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera le precipitazioni andranno incontro ad attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali, mentre in serata residuali precipitazioni potranno insistere sui rilievi alpini e sulla parte più orientale della bassa pianura, non esclusi a carattere temporalesco”.

Per la giornata di sabato 15 “condizioni generalmente stabili, possibili deboli precipitazioni o locali rovesci e temporali

prevalentemente concentrati sui settori alpini e prealpini, non esclusi occasionali sulla bassa pianura occidentale. Nelle ore

pomeridiane di domani rinforzi di vento da sud sulla Lomellina e Oltrepò pavese” concludono dalla Regione.

