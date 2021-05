MISINTO – “Ritenuto di finalizzare l’azione amministrativa al sempre più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche anche mediante una riorganizzazione delle deleghe in capo agli assessori nominati e tenuto conto che una lungimirante programmazione politico-amministrativa prevede la crescita e la valorizzazione delle risorse umane presenti all’interno della maggioranza consiliare, il Sindaco di Misinto, Matteo Piuri, ha deciso di revocare dalla carica di Assessore a sport, associazioni, tempo libero, politiche giovanili e commercio e dalla carica di Vice Sindaco Enrico Zanotti”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale che spiega le novità nella giunta comunale.

“Il sindaco precisa che la suddetta revoca non è, in ogni caso, da intendersi riferita a qualsivoglia valutazione di carattere personale o professionale, ma quanto piuttosto alla volontà di far crescere, all’interno del gruppo di maggioranza, nuove figure giovani che in questi due anni di amministrazione hanno saputo cogliere, anche grazie all’esperienza e al supporto dello stesso Enrico Zanotti e dell’intera squadra, tutte le sfumature politiche e amministrative necessarie a governare con passione, autorevolezza e puntualità il nostro Comune, nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini.

Il Sindaco ha deciso così di nominare Davide Cattaneo quale nuovo assessore a rapporti con la frazione, trasporti, eventi, sport, tempo libero e rapporti con le associazioni attinenti le proprie deleghe. La carica di Vice Sindaco sarà ricoperta dall’attuale assessore all’istruzione e promozione culturale Monica Caspani.

La delega al commercio, precedentemente assegnata a Zanotti, verrà mantenuta dal sindaco.

Il sindaco e tutta la Giunta Comunale intendono ringraziare Enrico Zanotti per il lavoro svolto in questi due anni con l’auspicio che possa continuare a contribuire alla crescita costante del gruppo di maggioranza e dell’attuale amministrazione anche sotto un’altra veste, in virtù della sua grande esperienza amministrativa maturata in tutti questi anni”