SARONNO – Visiterà in questi giorni l’ospedale di Saronno Claudio Arici, il nuovo direttore sanitario dell’Asst Valle Olona. Fino a poco fa direttore sociosanitario dell’Asst Melegnano Martesana, subentra a Paola Giuliani. In questi primi giorni di attività ha visitato gli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate a breve farà lo stesso a Saronno e Somma Lombardo.

Ieri la presentazione del nuovo direttore sanitario a Busto Arsizio dove che ha rimarcato come la prima sfida è quella di “far ripartire i servizi sospesi per la pandemia”. “Il Covid – ha spiegato Arici – ha avuto un impatto devastante. Dobbiamo ingranare la sesta per ricostruire la capacità di erogare i servizi per i cittadini. Dobbiamo cominciare a lavorare adesso, pensando che a settembre la situazione si sarà normalizzata”.

Alla presentazione alla stampa era presente anche il direttore generale Eugenio Porfido che è tornato a parlare della sfida legata al pronto soccorso: “Creeremo un percorso integrato con la medicina dove il medico possa prendere in carico il paziente in pronto soccorso e seguirlo nelle fasi successive del ricovero. Con l’arrivo del direttore del pronto soccorso a Saronno, abbiamo avviato un tavolo tecnico per studiare l’innovazione che introdurremo prima a Busto Arsizio e a Saronno. Qui creeremo aree contigue per ricovero, osservazione breve e degenza breve. Nei due presidi ci sono spazi al piano superiore dell’area di emergenza e urgenza da sistemare. Per Saronno siamo alla ricerca dei fondi”.

Tra i temi anche quello della carenza di personale a partire dal tema caldo, soprattutto nel presidio saronnese, degli anestesisti. Al momento la risposta tampone è stato il contratto con una cooperativa ma il problema è sicuramente complesso. Porfido ha spiegato che al momento, vista la crisi dell’offerta “si può solo cercare di migliorarla in modo che diventi stimolante per i giovani professionisti”.

“Vengo da una realtà molto simile – ha spiegato Arici – con diversi presidi ospedalieri e un grande territorio. Metto a disposizione tutta la mia esperienza con la consapevolezza che le sfide si vincono solo se tutta la direzione sanitaria aziendale riesce a fare squadra. Il primo passaggio è conoscere i professionisti dentro all’ambiente di lavoro. E ho visto una grande voglia di ripartire. Certo servono anche mezzi e strumenti. E questa è una delle sfide”.