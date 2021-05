SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’Asst Valle Olona in risposta all’intervento del Movimento 5 Stelle

La Asst Valle Olona chiarisce che dal 2020 sono stati ultimati i lavori per:

1. Day H Oncologico di Saronno (200mila Euro);

2. pre triage Covid presso la camera calda del PS (25mila Euro);

3. installazione nuova Tac in aggiunta all’esistente (530mila Euro;)

4. nuovo apparecchio Radiologico di PS (250mila Euro);

mentre sono in corso di esecuzione i lavori per:

– adeguamenti antincendio che riguardano il nuovo impianto idrico di estinzione incendi, nuove rampe di emergenza per gas medicinali, messa a norma antincendio Cra/Cps di via don Bellavita (1,3mln di Euro);

– riqualificazioni e messe a norma delle Centrali e Sottocentrali tecnologiche nell’ambito del MIES 2 (tra le quali la sostituzione della Centrale termica del padGiallo).

Complessivamente quindi sono stati investiti sul Po di Saronno quasi 3 mln di Euro.

Quanto sopra, inoltre, è stato realizzato nonostante lo stato emergenziale tuttora in corso e si ricorda che la pandemia ha comportato diverse trasformazioni non solo organizzative ma anche strutturali ed impiantistiche (interi reparti completamente riadeguati per realizzare: filtri pulito/sporco, potenziamento centrali di ossigeno, potenziamenti elettrici, ecc…).

Gli altri finanziamenti sul PO di Saronno in corso di programmazione interessano:

– la ristrutturazione del 7° e 8° piano del Pad. Verde per nuove sale operatorie e degenze, per i quali sono in fase di consegna le aree di cantiere.al termine dei lavori propedeutici necessari (rimozione amianto e spostamento centrale di sterilizzazione) – (6mln);

– l’antincendio, che prevede la riqualificazione della nuova Psichiatria e delle Degenze di Pediatria per i quali sono in fase di ultimazione la progettazione preliminare e a breve si darà inizio alle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) – (3mln);

– la ristrutturazione del Pad. Marrone per il potenziamento terapie intensive e sub intensive comprensive di apparecchiature, di cui è in corso di esecuzione la progettazione preliminare (10 mln di Euro).

Per i pannelli di controsoffitto di cui alla foto dell’articolo, rovinati per via di una banale perdita a livello impiantistico, come consuetudine, si provvederà nel breve alla sostituzione.

Ci si poteva benissimo giustificare scrivendo che: “…per via della pandemia è rimasto tutto bloccato”, ma questo non è nello stile della nostra Azienda che, nel frattempo, otre a curare i malati (non solo di Covid) ha continuato a sviluppare i nuovi progetti.

Gli esponenti del movimento 5 Stelle di Saronno non hanno mai chiesto alcunché all’Azienda, sempre disponibile al confronto, sullo stato dei lavori in essere e quelli in avvio, mentre pare siano ben predisposti alle fotografie per le quali invece non è mai stata chiesta autorizzazione.