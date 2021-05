Panorama cronaca: incidente col monopattino a Caronno, cadute pedoni a Saronno e Lazzate

CARONNO PERTUSELLA – In via Isonzo di Caronno Pertusella incidente col monopatino: è successo stamane alle 8 e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa saronnese che ha trasportato il ferito, un ragazzo di 22 anni, all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

A Saronno alle 13.40 intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese per una caduta accidentale di un pedone: è successo in via Grandi, ad essere soccorso un ragazzo di 16 anni, trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

A Lazzate alle 11 si è registrato un intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lentate per una caduta accidentale di una pedone in via San Lorenzo: la donna, 61 anni, è stata trasportata all’ospedale di Desio ma ha lamentato solo lievi escoriazioni.

(foto archivio: un monopattino elettrico, sono sempre più diffusi anche nella zona)

15052021