SARONNO – “Siamo felici di riscontrare interesse e un convinto sostegno al Ddl Zan e anche da parte di altre liste civiche saronnesi, a cui va il nostro ringraziamento”. Inizia così la nota del Pd in merito alle recenti prese di posizione di [email protected] e Obiettivo Saronno. A portare il tema sotto i riflettori della politica saronnese sono state un team di giovani esponenti del mondo politico saronnese Lucy Sasso, Nourhan Moustafa e Alessandra Pagani.

In particolare un grazie a Moustafa di [email protected] ed Alessandra Pagani di Obiettivo Saronno, per aver supportato la nostra consigliera Lucy Sasso, nel progetto di realizzare un video di sensibilizzazione su questi temi girato a Saronno, dal titolo “Vi sentiamo”.

Questa legge non toglie niente a nessuno, ma permette semplicemente l’introduzioni di misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Questa proposta di legge tra l’altro non tutela solo i diritti della comunità LGBT, ma anche le vittime di sessismo, misoginia e le discriminazioni contro le persone disabili. Questi problemi non toccano da vicino solo “le altre persone”, ma possono riguardare anche tantissime donne e uomini nella nostra Saronno.

Non si può più tergiversare, trovare scuse, girare la testa dall’altra parte, basta semplicemente vedere i telegiornali o leggere i giornali, per accorgersi di quanti episodi avvengono. E’ ora di fare un convinto passo in avanti verso una maggiore civiltà. E in questo anche Saronno può fare la sua piccola parte.

14052021