SARONNO – E’ in distribuzione nelle scuole del territorio la locandina con cui l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le direzioni didattiche, intende coinvolgere gli alunni nell’impegno comune per la lotta al covid-19, per promuovere il mantenimento dei corretti comportamenti per il contenimento dei contagi da Coronavirus in queste settimane di riaperture e in vista dell’estate.

La campagna di sensibilizzazione ha lo slogan: sì alla mascherina, sì al distanziamento e…sì alla socialità!

La locandina è stata presentata sulla pagina Facebook del comune nella mattinata di oggi. Con uno sfondo nero ha al centro due cuori delineati dai nome delle scuole cittadine (dalle elementari alle superiori). Al centro la parola “Sì socialità”. Sopra ai cuori lo slogan “Si Mascherine, si distanziamento”. Chiosa prima del logo del Comune è “together with respect”.

I destinatari della comunicazione sono indicati nella parte alta della città dove in alto si legge “Noi ragazzi di città” e le indicazioni su dove seguire i consigli del comune “in strada, sui mezzi, nei parchi, dappertutto”.