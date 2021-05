CERIANO LAGHETTO – Continua la marcia delle nostre ragazze nella competizione di serie C, vincitrici per 4-0 anche contro la scuola tennis Gigi.

Il risultato è frutto di partite giocate sempre con la massima attenzione e concentrazione. Nei singoli giocati da Maria Aurelia Scotti, Serena Paris e Rachele Zingale, si registra un’ottima prestazione delle ragazze, che hanno sempre giocato partite in controllo. Ottima prestazione anche nel doppio, giocato da Scotti e Dell’orto. Molto soddisfatto il capitano della squadra, Silverio Basilico, che sottolinea le solide prestazioni delle giocatrici.

II Club Tennis Ceriano svolge la propria attività in due sedi, quella principale di Ceriano Laghetto e in quella di Saronno. Fin dalla sua fondazione, nel 1985, si è posto l’obiettivo di coniugare le ambizioni agonistiche a un ambiente familiare. Il Ctc è sede di importanti eventi di rilevanza nazionale, il campionato di serie A femminile e i due tornei Open maschile e femminile. A livello nazionale il circolo vanta una struttura tecnica e organizzativa di primo piano, con un’articolata attività giovanile agonistica che partendo dall’under 10 arriva fino all’under 16. La Scuola tennis guidata dal maestro nazionale Fit Silverio Basilico, consta di ben 260 allievi divisi tra settore addestramento e settore agonistico e partecipa ogni anno con ben 15 squadre ai campionati nazionali, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla formazione femminile di serie A2. Il Club Tennis Ceriano è un punto di riferimento a livello regionale oltre che per i risultati agonistici anche per l’intensa attività promozionale nelle scuole elementari, che da oltre un decennio, coinvolge ogni anno oltre 2000 bambini nel progetto “Tennis e fair play”.

(foto: la formazione femminile del Tennis Ceriano)

