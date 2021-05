MALNATE – Torna la serie C Gold di basket maschile, stasera, con la sfida fra la Valceresio di Arcisate (ma si giocherà al palasport di Malnate) e la capolista Az Robur Saronno. Per vederla, si giocherà a porte chiuse per le norme anti-covid, basterà collegarsi alla pagina Facebook “A.S. Basket Valceresio”, che proporrà la diretta dell’incontro, valevole per la dodicesima giornata.

“Contro Valceresio ci sarà l’occasione per chiudere definitivamente e aritmeticamente i conti” fanno notare i responsabili del team roburino del tecnico Tato Grassi, pensando al primo posto finale in regular season.

“Saronno è meritatamente primo in classifica e dispone di un roster di assoluta qualità e molto profondo: oltre ai veterani Mariani, Gurioli e Politi, ci sono Marusic e Beretta a completare il quintetto base. Dalla panchina attenzione a Tomba e Tresso, giovani ma già con esperienza in categoria” dicono i dirigenti del Valceresio, “Sarà una partita molto difficile, Saronno è un’ottima squadra e ben allenata. Noi però stiamo bene, abbiamo ancora un po’ di rammarico per come abbiamo perso contro Milano3 la scorsa settimana e vogliamo provare a rifarci già questa sera” afferma coach Bruno Bianchi.

(foto: un precedente incontro del Saronno)

15052021