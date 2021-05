SARONNO – Quale futuro prossimo per il Fbc Saronno: i dirigenti del club biancoceleste non hanno mai nascosto di mirare a molto di più rispetto all’attuale Prima categoria e nell’ambiente del calcio dilettanti – come riportato dal sito specialistico paolozerbi.com – in questi gorni si parla di una possibile “fusione” con il Gorla Maggiore che milita nel campionato di Promozione. La nuova realtà, che sarebbe a baricentro saronnese, giocherebbe a quel punto proprio in tale campionato, la prossima stagione agonistica che – coronavirus permettendo – dovrebbe iniziare a settembre.

E d’altra parte in Lombardia non mancano le società che, dopo l’ultimo difficilissimo anno con l’emergenza covid, potrebbero non ripartire al via ed altre che sono intenzionate a ridimensionarsi, e quindi i “titoli agonistici” nelle varie categorie non dovrebbero essere difficili da reperire, tramite acquisizioni o fusioni.

(foto: il Fbc Saronno è pronto a tornare in campo. I tifosi sperano di rivederlo in Promozione nella prossima stagione)

