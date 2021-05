CARONNO PERTUSELLA – Tempo di derby domani nel campionato di serie D con la sfida Legnano-Caronnese che è anche quasi uno spareggio per potere ambire ai playoff. Si gioca alle 16, a porte chiuse per l’emergenza coronavirus (ma in diretta su Youtube) allo stadio della città del Carroccio. L’allenatore del Caronno, Roberto Gatti, ha già annunciato i nominativi dei convocati per la gara domenicale. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensore Andrea Arcidiacono, Andrea Galletti, Christian Travaglini, Mohamed Salah Mzoughi, Maurizio Cosentino, Alessandro Cattaneo e Christian Costa; centrocampisti Andrea Battistello, Michele Calì, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Niccolò Gualtieri, Ismael Brian Yamba ed Alessandro Vernocchi; attaccanti Giorgio Siani, Stefano Banfi, Flavio Becerri, Daniele Rocco, Riccardo Boschetti. Arbitro designato per questa 14′ giornata di ritorno è Matteo Mori di La Spezia, assistenti Carlo De Luca di Merano e Giovanni Zanon di Vicenza.

Gli anticipi di oggi, alle 16: Arconatese-Sestri Levante, Castellanzese-Derthona, Saluzzo-Bra. Domenica 16 maggio, alle 16: Borgosesia-Chieri, Casale-Folgore Caratese, Gozzano-Varese, Lavagnese-Pont Donnaz, Legnano-Caronnese, Vado-Fossano; posticipo mercoledì 9 giugno alle 16 Sanremese-Imperia.

Classifica: Gozzano 61 punti, Pont Donnaz 60, Castellanzese 59, Bra 58, Sestri Levante e Legnano 50, Folgore Caratese e Caronnese 49, Sanremese 46, Casale e Imperia 44, Lavagnase 43, Arconatese 38, Derthona 37, Chieri 34, Varese e Saluzzo 31, Vado e Borgosesia 24, Fossano 22.

