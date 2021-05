Limbiate, lunedì apre lo sportello ludopatia

LIMBIATE – Sarà attivo da lunedì 17 maggio lo “Sportello ludopatia-Insieme si può“, un’iniziativa dell’associazione Giovi 95 patrocinata dal Comune di Limbiate. Lo sportello offre assistenza alle persone bisognose di un aiuto grazie al supporto e alla collaborazione di medici ed esperti nel settore.

Lo sportello si trova in piazza Aldo Moro ed è aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11. Una iniziativa dunque concreta per affrontare una problematiche peraltro molto “trasversale” a livello di fasce d’età e che comunque costituisce un fenomeno sempre più preoccupante ed a fronte del quale tante Amministrazioni comunali si sono attivate. Come la vicina Saronno che è da tempo capofila di un progetto contro le ludopatie, che coinvolge coniniziative di informazione e sensibilizzazione anche molti altri centri del circondario. Al contempo intensa è l’attività della polizia locale saronnese per il controllo delle strutture dove sono collocate slot e videogiochi.