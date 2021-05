ROVELLASCA – “Sono entrate in funzione le telecamere al cimitero di via Foscolo a Rovellasca. Vogliamo difendere la sacralità del luogo sia da reati importanti come scippi o furti di rame sia da reati economicamente minori ma enormemente fastidiosi come furti di fiori o vandalismi sugli stessi”. A parlare il sindaco Sergio Zauli che presenta così le opere che sono state realizzate al campo santo del paese, al fine di migliorare la sicurezza.

Si tratta di interventi come quelli che sono stati proprio di recente conclusi anche nella vicina Gerenzano, anche lì è stato posizionato il sistema di videosorveglianza, con le stesse finalità. Missione infatti compiuta al cimitero di via Fagnanella a Gerenzano: le opere pianificate dall’Amministrazione civica si sono infatti concluse. La struttura è stata migliorata per quanto riguarda “decoro”, accessibilità per i visitatori ed anche sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico

(foto: una delle telecamere posizionate al cimitero di Rovellasca)

