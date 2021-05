CARONNO PERTUSELLA – La Rossella ETS Caronno Pertusella vince anche il derby di ritorno contro la Pallavolo Saronno valido per la prima fase dei playoff promozione di serie B e continua a cullare il grande sogno chiamato promozione.

25-21, 25-20, 25-21: questi i parziali con cui la squadra guidata da Claudio Gervasoni ha conquistato l’accesso alla fase successiva di campionato e allungato la striscia di vittorie consecutive che prosegue da inizio stagione.

Nulla da fare per la Pallavolo Saronno, che aveva bisogno di un’impresa difficile da trovare e saluta una stagione, quella del 2020/21, in cui non sono mancate le difficoltà dettate dalla pandemia.

La Rossella ETS Caronno Pertusella ha affidato ai social la gioia per l’importante vittoria: “Grande vittoria! Con un netto 3-0 i nostri campioni staccano il biglietto per la seconda fase playoff. Nei prossimi giorni vi daremo i dettagli sulle prossime partite!”. Tutti i match dei gialloblù sono visibili sui canali social della società.