Auto contro moto sulla Varesina a Gerenzano. Intossicazione etilica a Cislago

GERENZANO / CISLAGO – Incidente auto contro moto oggi alle 13.20 a Gerenzano: è successo lungo la ex statale Varesina, in quel tratto via Clerici, nella zona all’incrocio con via Isonzo. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata una ambulanza del Sos Uboldo. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di una ragazza di 21 anni e di un ragazzo di 26 anni, nessuno è grave ed è stato deciso il trasporto all’ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso.

Intervento notturno della Croce rossa di Saronno, era l’1.20, in via Cesare Battisti, come si chiama il tratto dell’ex Varesina in territorio di Cislago: al 118 era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. I soccorritori si sono presi cura di un 31enne al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica ma si è ben presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

16052021