Baseball, Saronno stakanovista delle amichevoli

SARONNO – “Continua la preparazione in vista del campionato per la nostra serie C. Domenica sul diamante di casa affronteremo i Bergamo Walls al mattino, alle 10, e la formazione dei Lodi Old Rags a partire dalle 15. Andiamo ragazzi!” A fare il punto sul programma delle amichevoli prestagionali sono i dirigenti del club saronnese che fa base al centro sportivo comunale di via Ungaretti.

Per la selezione Under 15 del Saronno invece un impegno sabato pomeriggio sul campo di Bovisio contro Codogno. Insomma, anche la stagione del “batti e corri” sta ripartendo ed i saronnesi si stanno preparando alla nuova annata ufficiale. Come da regole della Zona gialla dell’emergenza coronavirus, in Lombardia non è per il momento possibile assistere agli incontri, da parte di tifosi, parenti ed amici, le gare devono infatti essere per il momento giocate a porte chiuse proprio per evitare il rischio di assembramenti e dunque della diffusione del virus.

16052021