LEGNANO – Nel derby di serie D, un tempo per parte fra Legnano e Caronnese: il pari però allontana entrambe dal possibile traguardo dei playoff. “Solo” 1-1 domenica pomeriggio allo stadio legnanese, partita a porte chiuse per l’emergenza covid ma in diretta su Youtube: ottimo avvio della Caronnese, meglio il Legnano nella ripresa e risultato sostanzialmente giusto.

La cronaca – Al 11′ i legnanesi rischiamo grosso: liscio di Brusa, se ne va Banfi che si trova a tu per tu con il portiere di casa che riesce a deviare sul fondo, Sul corner la deviazione di testa di un attaccante ospite manda la palla di un soffio fuori. Con il Legnano che subito dopo incappa in un altro svarione difensivo e rischia ancora su un calcio di punizione dal limite quando su tiro di Calì, Russo riesce a salvare miracolosamente. Ancora corner, altra parata ravvicinata di Russo ma in mischia la deviazione vincente è di Banfi: 0-1 al 14′. Al 18′ gran tiro dalla distanza di Vernocchi con Russo in tuffo che sventa l’insidia: è sicuramente la Caronnese che tiene il pallino del gioco. Ma in tuffo Luoni trova la deviazioni giusta al 43′ riportando le sorti del match in parità, 1-1.

Nella ripresa è il Legnano che sembra avere assunto il controllo delle operazioni e che si rende pericoloso in alcuni occasioni. Per quanto riguarda la Caronnese, al 5′ Calì semina il panico nell’area legnanese, mette in mezzo e Di Stefano spazza via. Al 39′ c’è una bella azione corale della Caronnese che parte da centrocampo e che termina con il neo entrato Becerri al tiro centrale ribattuto dalla difesa locale. Al 44′ Battistello incorna un cross dalla destra di Siani e manda di poco sopra la traversa.

Risultati: Arconatese-Sestri 2-4, Castellanzese-Derthona 3-2, Saluzzo-Bra 1-5, Lavagnese-Pont Donnaz 0-3, Vado-Fossano 1-3, Borgosesia-Chieri 0-5, Casale-Folgore Caratese 0-1, Gozzano-Varese 1-1, Legnano-Caronnese 1-1, posticipo 9 giugno Sanremese-Imperia. Classifica: Pont Donnaz 63 punti, Gozzano e Castellanzese 62, Bra 61, Sestri 53, Folgore Caratese 52, Legnano 51, Caronnese 50, Sanremese 46, Imperia e Casale 44, Lavagnese 43, Arconatese 38, Chieri e Derthona 37, Varese 32, Saluzzo 31, Fossano 25, Vado e Borgosesia 24.

Legnano-Caronnese 1-1

LEGNANO: Russo, De Stefano, Ortolani della Nave (20′ pt Luoni), Di Lernia, Brusa (35′ st Diana), Nava, Beretta, Barbui (35′ st Fondi), Cocuzza (9′ st Braidich), Ronzoni, Gasparri. A disposizione Colnaghi, Bingo, Febbrasio, Tunesi, Todai. All. Sgrò.

CARONNESE: Marietta, M Zoughi, Travaglini, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Torin (26′ st Cattaneo), Vernocchi (18′ st Battistello), Banfi (18′ st Siani), Rocco (29′ st Becerri), Calì. A disposizione Angelina, Costa, Arcidiacono, Boschetti, Yamba. All. Gatti.

Arbitro: Mori di La Spezia (De Lica di Merano e Zanon di Vicenza).

Marcatori: 14′ pt Banfi (C), 43′ pt Luoni (L).

(foto archivio: azione di gioco della Caronnese)

16052021