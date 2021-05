Gerenzano, oggi mercatino hobby a sapori sino alle 19 al Parco aironi

GERENZANO – Mercatino hobby e sapori al Parco aironi di via Inglesina a Gerenzano; si andrà avanti sino alle 19 di oggi. Il tempo un po’ incerto di questa giornata domenicale non sta fermando i visitatori dell’area naturalistica, che nei fine settimana sono sempre numerosi e che in questa occasione hanno trovato ad attenderli stand di prodotti tipici, bancarelle e palloncini per i bambini e c’è anche la possibilità per fare uno spuntino all’aperto.

Il Parco degli aironi si presenta oggi come 45 ettari di verde con circa 14.500 essenze arboree piantate e una notevole varietà di ambienti che vanno da un ampio e complesso bacino lacustre formatosi a seguito della risalita del livello della falda e che ospita numerose specie dell’avifauna tipica degli ambienti umidi lombardi, insieme a quelle migratorie che ivi trovano ristoro, a boschi fitti o ad aree recintate destinate al pascolo di animali unici e difficilmente osservabili in natura come cervo, daino e muflone. Un’occasione irripetibile per conoscere da vicino questi animali, imparare a distinguere le specie vegetali tipiche delle nostre zone da quelle invasive che giungono da lontano per opera dell’uomo.

(foto: una delle immagini del mercatino che sono comparse sui social)

16052021