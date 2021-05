35 anni in municipio, pensione per la responsabile della ragioneria di Misinto

MISINTO – Dopo oltre 35 anni di servizio al comune di Misinto, ha raggiunto la meritata pensione la responsabile dell’ufficio Ragioneria del comune di Misinto Emanuela Piuri. Dipendenti di lunghissimo corso del municipio, per tantissimi anni infaticabile collaboratrice di numerosi sindaci ed amministrazioni comunali, per il saluto è stata festeggiata da colleghi e dalla giunta comunale. L’amministrazione ha pensato di omaggiarla con una pergamena celebrativa ed un piccolo bouquet floreale.

Sul testo della pergamena di riconoscimento è stato riportato il seguente testo firmato dal sindaco Matteo Piuri a nome di tutta l’amministrazione comunale:

«Il pensionamento è un traguardo importante per tutti.

Un traguardo raggiunto con molti sacrifici.

Che il nuovo capitolo della tua vita che si sta aprendo possa regalarti tante soddisfazioni quante ne hai avute nel lavoro.

Sono certo di interpretare il comune sentimento nel ringraziarti per il pregevole servizio reso a favore della comunità misintese, la tua comunità.

A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ti porgo i migliori auguri per la realizzazione dei tuoi progetti futuri».

17052021