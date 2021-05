CISLAGO – C’è chi ha inaugurato in anticipo il nuovo campo sportivo: qualcuno ha aperto il cancello ed è andato a farsi una camminata sul terreno di gioco, bevendosi anche una birretta e lasciando la bottiglia vuota sull’erba. Una bravata, testimoniata anche dalle foto apparse sui social, che non ha provocato gravi danni (da verificare quelli alla serratura del cancello) ma che sicuramente costituisce un campanello di allarme da non sottovalutare.

Previsti come lavori connessi alla realizzazione del tratto locale di autostrada Pedemontana, quelli per il nuovo centro sportivo cislaghese sono decollati negli ultimi anni e l’intervento è ora pressochè concluso. Il tutto dopo anni di botta e risposta con tanto di azioni legali l’ex sindaco Gianluigi Cartabia aveva infatti ottenuto che si concretizzasse l’intesa con Pedemontana per la realizzazione del nuovo centro sportivo visto che quello storico del Cistellum era stato in parte “fagocitato” dal nuovo tracciato autostradale.

(foto: una delle immagini apparse sui social, qualcuno ha aperto il cancello ed ha abbandonato una bottiglia di birra vuota in mezzo al campo di calcio)

17052021