Lazzatese con mezzo chilo di droga in auto fermato dai carabinieri

LAZZATE – Con mezzo chilo di droga in auto, quando i carabinieri l’hanno fermato per un normale controllo stradale a Bregnano, ha trasmesso nervosismo e insicurezze, tanto da convincere gli uomini dell’arma ad approfondire il servizio. Alla fine i militari hanno trovato a bordo della vettura la discreta quantità di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e marijuana. Il 24enne di Lazzate protagonista della vicenda dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illegali. Il ragazzo aveva nascosto nel borsello 99 grammi di hashish mentre sotto il sedile dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane con oltre mezzo chilo di marijuana. Nella vettura è stata ritrovato anche un sacchetto con della cocaina. Insomma, il pacchetto completo del bravo spacciatore di provincia. La quantità di droga recuperata in auto ha indotto gli uomini dell’arma a recarsi anche al domicilio del sospettato per proseguire la perquisizione nell’abitazione ed è stato trovato anche un bilancino di precisione. Il lazzatese è stato arrestato e si trova ora in carcere a Como.

17052021