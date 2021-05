SARONNO / TRADATE / GROANE – “Per lunedì 17 maggio sulla Lombardia flusso via via più secco dai settori nord occidentali: nel corso della giornata non escluse deboli precipitazioni sui rilievi prealpini e con maggior probabilità sulla parte centro orientale. A partire dalle prime ore del mattino possibile aumento dell’intensità del vento di direzione occidentale, a interessare inizialmente la fascia di bassa pianura centro-occidentale e in estensione alla pianura orientale e Appennino nel corso della mattinata e nel pomeriggio, con valori medi areali fino a 36 chilometri orari e raffiche fino a 50 chilometri orari. Dal tardo pomeriggio in pianura attenuazione dell’intensità del vento. Su

Alta Valtellina, rilievi alpini e prealpini occidentali vento in intensificazione nella notte dai quadranti settentrionali, persistenti per buona parte della giornata con valori medi tra 20-30 chilometri orari e raffiche fino a 50 chilometri orari”. Questo il riepilogo delle previsioni del servizio meteo di Regione Lombardia.

Alla distanza potrebbero esserci le montagne imbiancate: “Possibili deboli nevicate nella notte sull’Alta Valtellina attorno quota 1800 metri” fanno sapere dal servizio meteo.

17052021