Panorama cronaca: tamponamento a Solaro, malore a Turate, caduta a Uboldo

SOLARO / UBOLDO / TURATE – Tamponamento alle 16 di oggi in via Bernini a Solaro: nello scontro fra due autovetture una ragazza di 24 anni è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della Croce rossa di Misinto.

Per una caduta accidentale una pensionata uboldese di 80 anni, che era a piedi, è rimasta contusa: in via Garibaldi ad Uboldo oggi alle 12.15 è intervenuta l’ambulanza della Croce bianca di Legnano che l’ha trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata e per gli accertamenti medici del caso.

Malore in azienda a Turate dove oggi alle 15 è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno per soccorrere un 24enne quindi trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non appaiono preoccupanti. Il fatto è accaduto in una ditta di via Carlo Cattaneo.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa di Saronno, con i volontari del soccorso che indossano con le protezioni anti-covid)

17052021