SARONNO – Nel weekend sportivo, spicca nel calcio il derby di serie D fra Legnano e Caronnese, senza vincitori nè vinti. Risultato tutto sommato giusto, per quel che si è visto sul campo.

In Eccellenza il netto successo casalingo dell’Ardor Lazzate, che porta i lazzatesi in scia delle squadre in vetta.

Intanto si rincorrono le voci sul futuro del Fbc Saronno, si parla di una possibile fusione con il Gorla Maggiore per portare la squadra in Promozione.

Nel volley maschile, serie B, pronostici rispettari: la Rossella Caronno ha eliminato la Pallavolo Saronno dai playoff; per i saronnesi la stagione si è quindi chiusa lo scorso fine settimana.

Per la pallacanestro maschile, serie C Gold, l‘Az Robur Saronno non si distrae contro il Valceresio e mettendo a segno un netto successo al palasport di Malnate si assicura il primo posto matematico in regular season.

Un saronnese al Giro d’Italia di ciclismo. Con la sua moto, come già in passato, Davide Fumagalli si è prestato a collaborare nel contesto dell’organizzazione del Giro.

17052021