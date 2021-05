SARONNO – Il campionato europeo di softball è confermato: il disco verde giunto dal ministero della Salute della Repubblica ceca, che ha dato il via libera alla Nazionale per prendere parte alla kermesse estiva prevista in Italia, ha evidentemente spinto la European softball federation a dare il via libera all’appuntamento, che l’anno scorso era stato rinviato per la pandemia da coronavirus. L’appuntamento è dunque confermato, dal 27 giugno al 3 luglio sui diamanti del Friuli Venezia Giulia e con una Italia “infarcita” di giocatrici dell’Inox Team Saronno e nel quale figurano anche elementi della Rheavendors Caronno.

Ancora da definire con certezza l’elenco delle squadre partecipanti: sicuramente non ci sarà una delle possibile protagoniste, la Gran Bretagna ha dato forfait, su input delle locali autorità sanitarie del Regno Unito e della locale federazione che per quest’anno ha deciso che le nazionali non aderiranno ad eventi fuori dalle isole britanniche.

(foto: le giocatrici del Saronno nell’Italia del sofball)

17052021