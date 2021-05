MALNATE – Alle 21 di oggi a Malnate in via Enrico Toti un muro di contenimento nei pressi della linea ferroviaria Varese-Saronno ha ceduto. I vigili del fuoco, coordinati dal comando provinciale di Varese, sono intervenuti sul posto con una autopompa ed un fuoristrada, e per garantire la sicurezza i pompieri hanno interdetto l’area interessata dal cedimento; ed hanno effettuando un sopralluogo congiuntamente ai tecnici della rete ferroviaria ovvero di Trenord.

Le verifiche sono andate avanti nel corso della nottata, con l’obiettivo di chiarire la sicurezza della vicina rete ferroviaria, ed anche l’effettiva entità del danno riscontrato.

Attualmente su uno dei due binari della tratta ferroviaria risulta interrotta la circolazione dei treni e si è al lavoro per ripristinare la rete nella sua totalità entro domattina quando avverrà la ripresa della circolazione ferroviaria su pieno ritmo, secondo il programma abituale.

