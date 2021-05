SARONNO – “Una voce di speranza per le nostre attività commerciali e produttive arriva dal minigolf di Saronno”. Inizia così il commento di Luca Amadio, presidente della commissione commercio, alla riapertura del minigolf di via Ungaretti.

“Il 26 gennaio 2021, in piena emergenza pandemica dovuta al Covid-19, scadeva la convenzione trentennale con il comune di Saronno. Sabato 15 maggio il minigolf ha potuto riaprire grazie alla proroga del termine della convenzione fino al 15 maggio, in attesa di future decisioni. Anche quest’anno, quindi, dopo piú di 30 anni, il minigolf apre a famiglie, a giovani e meno giovani, a sportivi, nello spirito di aggregazione e condivisione, temi tanto cari ad Obiettivo Saronno.

Come Presidente della Commissione Commercio e Attivitá Produttive non posso che apprendere questa notizia con profonda soddisfazione, nell’ottica di un ritorno alla normalità. Sará di certo un percorso non semplice, ma sono convinto che le nostre realtá cittadine sapranno affrontare con determinazione e fiducia questa ennesima prova, con la consapevolezza di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Grazie a tutti coloro che, come per il minigolf, hanno deciso di investire il loro patrimonio, il loro tempo, i loro progetti, la loro vita nella nostra cittá”

