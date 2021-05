SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in risposta all’intervento di Michele Castelli esponente della Lega di Saronno.

Il comunicato dell’esponente della Lega cittadina, Marco Castelli, sul DDL Zan ci impone di ribadire quanto già esposto in precedenza.

Si dice che il DDL Zan introdurrebbe una ingiustificata sperequazione tra reati commessi contro eterosessuali e reati commessi contro omosessuali (occorrerebbe aggiungere anche le altre categorie previste nel DDl Zan quali i disabili e le donne).

Ci dispiace per l’esponente della Lega, ma non è così e non si può coartare la lettera di una norma, pur da approvare, ai propri fini politici.

Il DDL Zan non punisce il reato in sé a seconda se lo si compia ai danni di un omosessuale o di un eterosessuale ma lo punisce, secondo la nuova configurazione, ovvero ne aggrava la pena, se quel reato viene compiuto con finalità discriminatorie ovvero per l’umiliazione della dignità della persona offesa.

Se viene uno viene picchiato, il reato non sarà più o meno grave a seconda delle preferenze sessuali della persona offesa, ma sarà più o meno grave se quella aggressione, quella violenza fisica sono impartite per umiliare il ragazzo omosessuale o la persona disabile.

Per poi magari postarlo trionfalisticamente sui social per ottenere qualche like in più.

In questo consiste la differenza, caro Castelli.

Poi la Lega se ne faccia una ragione, il DDL Zan non persegue l’opinione in sé che taluno possa avere su transgender, omosessuali o disabili ma se tali “parole” siano usate per incitare all’odio, alla discriminazione e alla violenza.

Certo, l’espressione del suo amico di partito, che poco tempo fa dichiarò che se avesse avuto un figlio gay lo avrebbe messo nel forno, ed è solo un esempio di una lunga serie di esternazioni parecchio “border line”, ci fa pensare che forse vi manca la voglia per approcciare questa proposta di legge con la giusta serenità.

Auspichiamo per tutti un momento di maggiore riflessione.