Odori molesti: laboratorio mobile dell’Arpa a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Da oggi è attivo il laborario mobile di monitoraggio dell’aria e dell’ambiente, posizionato da Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, nella nostra zona industriale. E’ un vero e proprio laboratorio che resterà all’opera per diverse settimane, potrà monitorare tutti i parametri dell’aria e dell’ambiente anche a distanza di qualche chilometro rispetto al luogo dove si trova, ed è dotato di strumentazioni tecnologiche molto avanzate”. Ad informare i cittadini della novità, anche con una diretta video dai social, è stato il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, dal comparto industruale di via Milano. Come ha ricordato il sindaco “è la prima volta che a Ceriano Laghetto viene posizionato una strumentazione di questo tipo: cosa succede nell’aria ce lo diranno questi strumenti”.

Ha rimarcato Crippa: “Oggi 18 maggio parte anche la campagna contro le molestie olfattive, con una quindicina di “sentinelle” a Ceriano per segnalazioni in tempo reale su odori ed immissioni sgradite, direttamente ad Arpa”.

18052021