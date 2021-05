SARONNO – Prosegue l’attività formativa e informativa organizzata del Circolo PD di Saronno attraverso le serate tematiche. Serate Online, in attesa degli auspicati eventi in presenza.

Dopo l’evento sull’ambiente con la deputata Chiara Braga, giovedì 20 maggio alle 21 in diretta Facebook discuteremo di Europa. Titolo dell’evento: Next Generation Eu, Giovani, Lavoro ed Enti Locali. Ospiti della serata saranno Brando Benifei, eurodeputato del PD e del Gruppo Socialisti Europei e Carmine Pacente, consigliere comunale del PD a Milano e responsabile delle Politiche Europee per il Comune.

Una serata per capire la situazione del vecchio continente anche alla luce dell’imminente programma di investimenti e risorse destinato ai territori. Brando e Carmine, già nostri ospiti, oltreché autorevoli esperti in materie Europee sono anche amici del circolo di Saronno e ci aiuteranno a informarci e imparare.

Il 9 Maggio, giorno della Festa dell’Europa, ha finalmente segnato il lancio della conferenza sul Futuro dell’Europa, avvenuto a Strasburgo alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni europee: un momento cruciale per rilanciare il progetto europeo, ripensare gli obiettivi e rivalutare gli strumenti per affrontare le nostre sfide comuni.

La speranza e l’obiettivo per le forze progressiste ed europeiste è far sì che la conferenza svolga un vero e proprio compito storico, ovvero riformare le istituzioni europee per rafforzare i principi fondamentali di libertà e uguaglianza alla base dell’integrazione comunitaria, superando veti e meccanismi che oggi rallentano e indeboliscono l’azione comune. Le risorse imponenti messe in programma sono pertanto un’opportunità da non sprecare.

L’invito è esteso a tutti: amministratori locali, consiglieri comunali e attivisti di qualsiasi schieramento, associazioni no profit, imprese. Ma soprattutto ai giovani, ai quali Next Generation EU si rivolge in modo particolare come auspicati protagonisti del rilancio.

Modererà Mauro Rotondi, consigliere comunale di Saronno, con la partecipazione di Rino Cataneo, segretario del circolo e Maria Luisa Cremonesi, del direttivo, ingegnere esperta in politiche ambientali. Sarà possibile intervenire.

18052021