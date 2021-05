LIMBIATE – Lavori alla palestra quasi ultimati per la scuola media Leonardo Da Vinci, dove l’amministrazione sta portando avanti un intervento da circa 500mila euro.

Grazie ad un finanziamento a fondo perduto del valore della metà del costo totale, il comune di Limbiate ha programmato interventi in tutto il plesso della scuola secondaria di primo grado ed è partita con i lavori alla palestra, per creare meno disagi: sostituzione di tutti gli infissi, il rifacimento dei servizi e poi imbiancatura complessiva.

Una volta pronta la palestra, la ditta incaricata realizzerà un percorso protetto di collegamento tra la palestra e la scuola, dove verranno sostituiti i serramenti e ristrutturati i servizi igienici: in questo caso, i lavori proseguiranno per tutta l’estate, così da essere terminati per l’avvio del nuovo anno scolastico.