SARONNO – “Il prof Angelo Citterio viene definito da alcuni dei nostri giovani e suoi studenti, come un uomo di estrema bontà e immensa cultura. Ben oltre un professore. Un vivo ricordo della sua figura, rimane anche all’interno del nostro centro, dove insieme ai collegi, era in prima linea nello scambio culturale e condivisione di idee”. Così dal centro islamico di via Grieg a Saronno, per la scomparsa del docente di Diritto dell’Itis Riva.

Dicono i responsabili del centro islamico saronnese: “Porgiamo sentite condoglianze per la perdita di una così tanto stimata persona. A nome di tutta la comunità, giunga il nostro conforto al fratello e famigliari”. Con i propri studenti il professor Citterio aveva in passato visitato il centro islamico saronnese, per un momento di incontro e reciproca conoscenza.

(foto: una scolareca dell’itis “Giulio Riva” di Saronno con il professor Angelo Citterio durante una visita al centro islamico di via Grieg a Saronno)

18052021