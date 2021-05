Saronno, Itis Riva in lutto per la scomparsa del prof Citterio

SARONNO – “E’ venuto a mancare il collega Angelo Augusto Citterio, storico docente di Diritto della nostra scuola. Tutti lo ricorderemo per la sua dedizione al lavoro, per la grande competenza e professionalità, per l’affettuosa vicinanza agli studenti e ai colleghi. Rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi”. Con questo messaggio l’Istituto tecnico industriale “Giulio Riva” di via Carso a Saronno ha annunciato la scomparsa del proprio docente.

La notizia della scomparsa del docente ha subito suscitato grande cordoglio da parte di tutto il personale scolastico e fra gli studenti dell’Itis Riva, non solo a Saronno ma anche nei paesi del circondario: benché sorga a Saronno, l’Itis “Giulio Riva” ha una popolazione scolastica proveniente in parte dal circondario, un territorio relativamente vasto che si incunea tra le province di Como, Varese, Milano e Monza-Brianza.

(foto: il professore di Diritto dell’Istituto tecnico industriale saronnese, l’Itis Riva, Angelo Augusto Citterio)

18052021