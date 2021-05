MILANO – A partire dal 20 maggio 2021 potranno accedere alla piattaforma di prenotazione del vaccino anti covid-19 anche i cittadini appartenenti alla fascia di età 40-49 anni.

Per informazioni è possibile chiamare dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 all’800894545. “Tieni a portata di mano il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale e vai alla piattaforma e prenota online” l’invito da parte di Regione Lombardia.

