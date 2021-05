TURATE – Il Comune il mese prossimo chiuderà temporaneamente la biblioteca civica per eseguire una serie di opere di manutenzione straordinaria, con provvisorio trasloco del servizio di consegna (e ritiro) dei libri agli utenti direttamente all’interno del Municipio.

“Dal 3 giugno la biblioteca comunale di via Tinelli sarà chiusa per una serie di lavori di adeguamento normativo in relazione alle prescrizioni antincendio, di abbattimento delle barriere architettoniche e di rifacimento degli impianti elettrici e di spegnimento incendi, ormai datati”: lo fa sapere con una nota l’Amministrazione comunale turatese.

Dal 3 giugno e per tutta la durata dei lavori, resterà comunque attivo il servizio di prestito esclusivamente per prenotazione, ritiro dei libri prenotati e loro restituzione finale, alla sala del Caminetto di Palazzo Pollini (sede del Comune, nella foto), secondo i seguenti orari:

– mercoledì dalle 14.30 alle 17.30; – giovedì dalle 14.30 alle 17.30; – venerdì dalle 9 alle 12; – sabato dalle 9 alle 12 (su appuntamento).

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]

19052021