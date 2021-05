SARONNO – Oggi in Villa Gianetti è stata presentata la riapertura dell’attività culturale a Saronno dopo la lunga fase di chiusura agli eventi a causa della pandemia. L’evento che ha guidato la conferenza stampa è il concerto di sabato 19 giugno nei giardini di Villa Gianetti alle 21.15, il concerto della Celtic Harp Orchestra “Tutte quelle vive luci” nell’ambito del progetto Dante’s dream ideato dal Maestro Fabius Constable: una suggestiva interpretazione in chiave musicale delle più evocative terzine dell’Inferno di Dante. Le musiche spaziano in vari generi, dalla musica barocca al tango, al minimal e sono scelte in virtù dell’argomento affrontato. Accompagnate da un gioco di luci renderanno la coreografia coinvolgente per lo spettatore che sarà reso in questo modo parte vivente ed integrante dello spettacolo stesso. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria (alla mail: [email protected] oppure telefonando allo 02.96710261) per 300 posti disponibili secondo le norme anticovid.

“Oggi possiamo dire con le parole di Dante – ha affermato il Sindaco Augusto Airoldi – che cominciamo “a riveder le stelle” durante una pandemia non ancora conclusa ma che oggi ci consente di organizzare e realizzare finalmente nuovi eventi culturali. Iniziamo da Dante e da questo evento straordinario legato alla celebrazione dei 700 anni del grande poeta, ma che proseguirà con molti altri eventi sempre legati alle tematiche dantesche e su un campo più largo. Ed è importante che questo segnale della ripresa di una vita culturale lo si possa dare la settimana dopo che abbiamo deliberato la convenzione don l’Accademia di Brera, che proietta la nostra città in un futuro in cui la cultura sarà sia un servizio e un piacere per i saronnesi sia un fattore di attrazione per lo sviluppo economico e turistico della città”.

“E’ un piacere suonare a Saronno – ha detto il maestro Fabius Constable – in una città che è un hub per il territorio e per la cultura. Sarà uno spettacolo che dimostrerà la potenza che ha Dante nel farci provare emozioni, musicando le parole. E le emozioni le daremo anche guardando alle stelle che sono il nostro orizzonte perché abbiamo passato tanto tempo chiusi in casa per la pandemia.”

“Insieme a questo spettacolo straordinario – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Laura Succi – abbiamo costruito una prima parte del nostro programma di attività culturali dopo il blocco da pandemia e in particolare tutte quelle legate a Dante con tanti approcci diversi. Insieme a Ufo e Associazione Flangini abbiamo organizzato tre incontri on line per gli studenti delle Scuole Superiori con gli scrittori Daniele Mencarelli, Davide Rondoni e Andrea Tarabbia. Sempre con loro abbiamo organizzato per ottobre in Sala Nevera una mostra di opere, disegni e manufatti dei detenuti di San Vittore sul tema dell’Inferno e presso lo spazio UFO in viale Santuario, uno spettacolo di teatro di figura. sabato 12 giugno inauguriamo il Cinema sotto le stelle con la proiezione del film L’Inferno film muto del 1911”. Domenica 13 giugno alle 20.30 nel cortile di Casa Morandi (Biblioteca Comunale) realizziamo la conferenza “Dante e la discesa agli inferi. Viaggio nell’abisso del cuore umano” del Paolo Gulisano (Vicepresidente della Società Chestertoniana italiana, uno dei maggiori esperti di J.R.R. Tolkien”.